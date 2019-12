Stiri pe aceeasi tema

- Activista suedeza pentru mediul inconjurator Greta Thunberg a deplans faptul ca interesul mass-media pentru modul in care calatoreste este mai mare decat ceea ce ea a calificat drept "esecul" Conferintei asupra schimbarilor climatice (COP25) de la Madrid, relateaza EFE. "Surprinzator,…

- Militanta suedeza pentru clima Greta Thumberg, care de saptamana trecuta se afla la Madrid pentru a participa la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25), va parasi Spania in urmatoarele ore si se va afla vineri la Torino unde va lua parte la o greva pentru a atrage atentia…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat-o din nou, joi, pe adolescenta de 16 ani Greta Thunberg declarând ca desemnarea activistei suedeze Persoana Anului 2019 de revista americana Time este ''ridicola''. Thunberg a devenit miercuri laureata acestei distinctii anuale onorifice…

- Militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg a revenit marti la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25) care se desfasoara la Madrid (COP25) pentru "a da voce oamenilor de stiinta", o parte esentiala, in opinia sa, pentru a intelege schimbarile climatice, relateaza EFE.…

- Urgenta climatica "nu este o problema a viitorului, este un lucru care deja de afecteaza", a declarat luni tanara activista suedeza Greta Thunberg, la prima sa interventie in cadrul Celei de-a 25-a Conferinte a ONU privind schimbarile climatice (COP25) ce se desfasoara Madrid, relateaza EFE.…

- Activista ecologista din Suedia, Greta Thunberg, aflata in prezent in orașul american Los Angeles, a cerut ajutor sa ajunga in Spania, la Madrid, cu o ambarcatiune care sa traverseze Atlanticul, dupa ce summitul asupra schimbarilor climatice,

- Greta a fost premiata la o ceremonie din Stockholm de Consiliul Nordic, un corp regional pentru cooperarea inter-parlamentara. Ea a fost nominalizata pentru eforturile sale atat de catre Suedia cat si de catre Norvegia, pentru a castiga premiul care se ofera anual celor cu merite deosebite in domeniu…

- Prima țara din lume care declara “criza climatica nationala” și adopta o lege in parlament pentru combaterea schimbarilor climatice Autoritatile din Insulele Marshall, un stat insular din zona centrala a Oceanului Pacific, au declarat “criza climatica nationala” in aceasta tara…