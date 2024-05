Stiri pe aceeasi tema

- Activista ecologista Greta Thunberg a fost amendata in tara ei natala, Suedia, pentru nerespectarea ordinelor Politiei dupa ce a blocat o intrare in Parlament in doua randuri in luna martie, a transmis miercuri tribunalul districtual din Stockholm, informeaza Agerpres, care preia Reuters.Greta Thunberg…

- Greta Thunberg a fost arestata inca o data de polițiștii olandezi. Tanara in varsta de 21 de ani a protestat alaturi de mai multe persoane cu privire la importanța schimbarilor climatice și a blocat o artera importanta a orașului Haga.

- Cunoscuta activista pentru clima Greta Thunberg si numerosi militanti au protestat in fata intrarilor Parlamentului suedez in favoarea unei mai mari justitii climatice, informeaza DPA. Grupul a blocat luni mai multe intrari in cladire pentru a atrage atentia asupra crizelor sociale urgente si asupra…

- Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a semnat proiectul de lege care a aprobat aderarea Suediei la alianța militara NATO, deschizand calea pentru ca Suedia sa devina al 32-lea membru al alianței in zilele urmatoare. Potrivit Reuters, Parlamentul ungar a aprobat candidatura Suediei la NATO la 26 februarie,…

- Intr-un gest incarcat de semnificație pentru securitatea europeana, Ungaria și Suedia au semnat, recent, un acord ce marcheaza o noua etapa in drumul catre aderarea Suediei la NATO. Dupa aproape doi ani de amanari și negocieri intense, Budapesta a finalizat achiziționarea a patru avioane de vanatoare…

- Serviciile de informatii suedeze (SAPO) au avertizat miercuri cu privire la amenintarea teritoriala reprezentata de spionajul rus, in special in Arctica, pe masura ce probabila intrare a Suediei in NATO se apropie, transmite AFP, citat de news.ro. Suedia a pus capat la doua secole de nealiniere solicitand…