Greta Thunberg e îngrijorată de comportarea unor săteni din Moldova * Dupa cum am mai spus, saptamana trecuta a fost iarna. Senzational, au fost zile de iarna in plina iarna, cine s-ar fi asteptat? Zapada (chiar multa, pe arii extinse, cum zic meteorologii) a adus schimbari in viata romanilor, cam asa: * Ninsoarea cazuta in cartierul Bugetari a albit paltoanele tuturor, starnind confuzie in randul celor varstnici, cu vederea mai slaba; astfel, oamenii de zapada facuti de copii in parcarea unui superm (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este iarna, dar o iarna ”varaticotoamna” . Visez sub raceala geamurilor calde sa ninga. La știri toți merg la munte caci vor peisaje ”faine” de pozat dar eu n-am nevoie decat de o pala de zapada pe pamantul curții ca sa zambeasca și pentru vietațile mele un om de zapada. Acum e mort. E nins in abureala…

- Iarna și-a intrat in drepturi in județul Botoșani, unde mai multe drumuri județene sunt inchise circulației din cauza ninsori. De asemenea, pe unul dintre drumuri patru mașini au ramas blocate, iar in unele zone, stratul de zapada depus pe șosea ajunge la un metru.

- Potrivit acesteia, in nordul Moldovei vor fi si intensificari ale vantului, care va bate dinspre nord cu 50-55 km/h la rafala si va viscoli zapada. Acest lucru poate sa duca la formarea unor troiene in anumite zone. Avertizarea este valabila pana duminica seara. Ulterior, temperaturile vor scadea, la…

- Meteorologii anunta ninsori importante si strat consistent de zapada in zona montana, de joi pana sambata. Zapada va fi insotita de viscolul. Incepand de joi de la ora 2.00 pana sambata la ora 10.00, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge si vantul va sufla…

- Daca ești șofer și vrei sa circuli cu autovehiculul pe drumurile publice acoperite cu zapada, nu pleca la drum fara anvelope de iarna. Și asta pentru ca riști sa fii sancționat cu o amenda deloc mica. Conducatorii auto care nu-și echipeaza autovehiculele cu anvelope de iarna risca amenzi cuprinse intre…

- Iarna și-a intrat in drepturi in la Arieseni, unde a nins in cursul zilei de ieri și noaprea trecuta. Varful Bihorul, cel mai mai inalt din Apuseni s-a imbracat in haina alba de nea. Iarna și-a intrat incet in drepturi și incepe sa puna stapanire pe regiunile muntoase din județul Alba. Prima zi de iarna…

- Potrivit datelor ANM, din dupa-masa zilei de miercuri, 20 noiembrie și pana sambata dimineața, 23 noiembrie, vor avea loc ploi insemnate cantitativ, racire, ninsori la munte, precipitații mixte in Moldova, Transilvania și zona deluroasa a Munteniei și intensificari ale vantului. „Temporar…

- ANM prognozeaza iarna cu multa zapada si episoade de vreme severa. Iarna care bate la usa se anunta bogata in zapada si nu sunt excluse episoadele de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie…