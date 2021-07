Grecia, zguduită de 2 cutremure joi. Ce magnitudine au avut și unde s-au produs In ziua de 22 Iulie 2021, la ora 17:16:28 (ora locala a Romaniei), un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs in Arhipelagul Dodecanez, Grecia, la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 171km SV de Aydin, 212km S de Karabaglar, 217km S de Izmir, 237km SV de Merkezefendi, 238km SV de Denizli, 242km S de Manisa.Al doilea cutremur mediu, de 4,2 pe Richter, s-a produs la ora 19:49:39 (ora locala a Romaniei), la granița cu Albania, tot la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 175km S de Tirana, 206km NV de Patra, 225km SV de Thessaloniki,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

