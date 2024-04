S-a produs a patra înjumătățire a Bitcoin Evenimentul rar de injumatațire a Bitcoin a avut loc, potrivit firmei de analiza CoinGecko. Injumatațirile anterioare au adus caștiguri mari pe parcurs, dar analiștii avertizeaza ca acest lucru nu inseamna automat ca se va intampla la fel și de data aceas Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

