Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile fac apel la cetațeni, sa respecte in continuare regulile specifice starii de urgența, in contextul in care maine este 1 mai, Ziua Internaționala a Muncii, marcata in mod obișnuit prin ieșiri la iarba verde, la gratare și petreceri. Autoritațile spun ca trebuie sa fim extrem de vigilenti,…

- Scaderea veniturilor la bugetul de stat, raportata de Ministerul Finantelor Publice prin executia bugetara la trei luni, confirma asteptarile, avand in vedere ca firmele au putut opta, in martie, pentru amanarea platii taxelor. Situatia s-ar putea ameliora usor in aprilie, datorita bonificatiilor…

- Autoritațile spaniole au anunțat 838 de noi decese in ultimele 24 de ore, cea mai mare cifra de pana acum, ridicand bilanțul morților la 6.528. Numarul cazurilor de infectare a crescut de la 72.248 in urma cu 24 de ore, la 78.797 de cazuri confirmate. Italia anunța 756 noi decese in ultimele 24 de ore…

- Starea de urgența in care Romania se afla din cauza coronavirusului a pus populația in fața unor masuri fara precedent. Autoritațile au decis sa sa limiteze programul cu publicul, sa inchida barurile, restaurante și chiar și pe o perioada nedeterminata cazinourile, salile de jocuri și casele de pariuri.…

- Numarul romanilor infectați cu coronavirus este in creștere iar doar azi s-au inregistrat primele trei decese din cauza acestui virus. In acest context, autoritațile au emis mai multe masuri care trebuiau respectate de catre toți romanii. Totuși, se pare ca pentru anumite persoane masurile impuse de…

- Grecia a luat marti noi masuri pentru prevenirea izbucnirii unei epidemii de COVID-19 in taberele de migranti suprapopulate din insulele Marii Egee, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres. Vizitele in tabere ale unor persoane individuale sau ale reprezentantilor organizatiilor nonguvernamentale…

- Masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului implica incepand de miercuri și instituțiile de invațamant. Autoritațile naționale au luat decizia ca toate instituțiile de invațamant preșcolar și școlar sa fie inchise in perioada 11-22 martie, cu posibilitate de prelungire. In județul Iași sunt…

- Masurile extreme impuse de autoritațile chineze duc la gesturi disperate din partea populației. O femeie din China s-a ascuns in portbagajul unui autoturism pentru a scapa de carantina, noteaza insider.com. Saptamana trecuta, poliția din Shanghai a dat publicitații o filmare in care o femeie se ascundea…