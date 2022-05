Grecia ridică restricțiile pentru călători înaintea sezonului turistic de vară Grecia a ridicat duminica restricțiile pentru zborurile externe și interne impuse din cauza COVID-19, a anunțat autoritatea de aviație civila, citata de Reuters. Pentru a zbura in sau dinspre țara, calatorii trebuiau pana acum sa prezinte un certificat de vaccinare, unul care sa ateste ca s-au vindecat de coronavirus sau un test negativ. De la […] Articolul Grecia ridica restricțiile pentru calatori inaintea sezonului turistic de vara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

