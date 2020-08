Grecia a inaugurat sambata primul sau muzeu subacvatic in epava unei nave antice ce transporta mii de amfore si care s-a scufundat in secolul al V-lea i.H. ducand in adancul Marii Egee o adevarata comoara pe care amatorii de scufundari o pot de-acum incolo explora, relateaza EFE. Ministrul grec al culturii, Lina Mendoni, a asistat la o ceremonie care s-a desfasurat la bordul unui vas si in apa, cu participarea mai multor scafandri. Situl, aflat in apropiere de mica insula Peristera, din largul insulei Alonissos, va fi deschis amatorilor de scufundari intre 3 august si 3 octombrie, in timp ce turistii…