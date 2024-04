Unde să mergi în Grecia. 10 destinații de vis Unde sa mergi in Grecia. 10 destinații de vis De la insulele spectaculoase la orașele pitorești și ruinele antice impresionante, Grecia ofera o varietate de experiențe memorabile pentru orice tip de turist. Iata o lista cu cele mai frumoase 10 destinații pentru o vacanța in Grecia: 1. Santorini Cunoscuta pentru peisajele sale superbe cu case albe, acoperite cu domuri albastre, Santorini este una dintre cele mai romantice destinații din Grecia. Turiștii se pot bucura de priveliști uimitoare asupra Marii Egee și de apusuri de soare spectaculoase in timp ce exploreaza pitorescul oraș Oia sau se relaxeaza… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere numarul uriaș al turiștilor care iși petrec vacanțele de vara in Grecia, autoritațile din aceasta țara au decis sa ia masuri privind accesul pe plaje. Astfel, cei care vor vizita plajele elene vor trebui sa respecte noi reguli.

- Grecia este un loc cu multa frumusețe și gazduiește multe minuni, atat create de om, cat și naturale – intre care se remarca miile de insule, peste 200 dintre ele fiind locuite. Fiecare insula este speciala in felul ei, de la priveliști maiestuoase la cele doua mari care o inconjoara, la peisaje naturale…

- Ruta RAPIDA daca plecați in CONCEDIU la vara in Grecia. Bulgarii deschid un tunel care unește doua segmente de autostrada Romanii vor ajunge mai rapid pe litoralul Greciei, incepand de aceasta vara. Turiștii romani care calatoresc cu mașina spre Grecia vor beneficia acum de un tunel de aproximativ 2…

- Turiștii romani au parte de vești bune! Grecia, una dintre cele mai vizitate țari din Europa in sezonul cald, a decis sa renunte la ghiseele unde se platea taxa fizica si vor introduse sistemele free flow. Noua modficare va taxa soferii in functie de numarul de kilometri parcursi pe autostrada.

- Partea de nord a Greciei depinde in foarte mare masura de turismul rutier și, prin urmare, de piața balcanica. „Solicitam ca pentru Romania și Bulgaria sa fie valabil și pentru turismul rutier același lucru ca pentru sosirile cu avionul, in cazul carora, dupa 31.3.2024, se va intra in țara (in Grecia…

- Turistii romani nu vor fi foarte afectati de introducerea taxei de rezilienta climatica in Grecia, deoarece tarifele de cazare au ramas la nivelul anului trecut, arata hotelierii eleni, potrivit unui comunicat transmis luni de Organizatia Nationala de Turism a Greciei.

- Clasamentul pașapoartelor este elaborat pe baza numarului de destinații accesibile fara viza sau prin intermediul vizei electronice, iar datele utilizate provin de la Autoritatea Internaționala de Transport Aerian (IATA), scrie cnnespanol.cnn.com. Aceasta clasificare se bazeaza pe informații actualizate…

- Taxe noi pentru turiștii care ajung in Grecia, Spania sau Italia. Vești proaste pentru romanii care obișnuiesc sa aleaga aceste destinații pentru vacanțe. Din 2024, vor fi nevoiți sa achite anumite taxe. Taxe noi pentru turiștii care ajung in Grecia, Spania sau Italia Astfel, pe langa biletul de avion,…