Grâul din Europa s-a ieftinit până la minime istorice pe burse Cotatiile futures la grau pe bursa Euronext au coborat joi la noi minime istorice, in contextul in care declinul fara oprire al preturilor la graul rusesc a intensificat ingrijorarile ca stocurile mari de grau european se vor confrunta cu o concurenta acerba pe pietele de export, transmite Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

