Gratis la metrou. Austriecii sunt de vină S-a intrat gratis la metrou, luni, 6 noiembrie, din cauza unei defecțiuni la turnicheți, care nu au permis plata biletului cu cardul sau telefonul. Cum era un varf de trafic – orele18.00, conducerea Metrorex a decis sa dea voie calatorilor sa intre gratis, pentru ca exista riscul formarii unor cozi enorme la intrare. Așa cum se știe, de cațiva ani, Metrorex are incheiat un parteneriat cu BCR, care vizeaza posibilitatea plații de catre clienți a biletului direct la turnicheți cu cardul, telefonul sau ceasul inteligent. Se mai intampla sa apara și defecțiuni, cateodata, insa. Potrivit unor surse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mergi la mall, dai o fuga la supermarket, navighezi prin magazine online și marketplace-uri: shopping-ul este hobby-ul tau! Solo sau in cuplu, cu cei mici sau cu toata familia, cumparaturile reprezinta mai mult decat achiziționarea unor produse și servicii. Sunt felul vostru de a va infrumuseța viața…

- Vești bune pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 lei. De la jumatatea lunii octombrie intra in plata ajutoarele. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de luni a Executivului, ca de la jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000…

- Au existat probleme la plata cu cardul la metrou joi dimineața. Calatorii care utilizeaza mijlocul de transport subteran din Capitala au fost sfatuiți sa foloseasca numerar. Problemele la sistemul de taxare au fost remediate insa, incepand cu ora 8.47.

- Sunt probleme la plata cu cardul la metrou joi dimineața. Calatorii care utilizeaza mijlocul de transport subteran din Capitala sunt sfatuiți sa foloseasca numerar.„In aceasta dimineața, am fost anunțați de catre furnizorul de servicii bancare, BCR, ca plata cu cardul bancar intampina anumite probleme…

- Probleme la metrou. Circulatia pe Magistrala 4, intre statiile Basarab 2 – Grivita si Grivita-Straulesti, se realizeaza in sistem pendula, dupa ce un tren de metrou s-a defectat, vineri dimineata, in apropierea statiei Gara de Nord, anunța Metrorex. „Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata…

- Tehnologia evolueaza, și odata cu ea se schimba și comportamentul de achiziție al consumatorilor. Deși cei mai mulți dintre oameni se orienteaza spre efectuarea plaților digitale, exista inca persoane care prefera plata in numerar.Descopera care dintre metoda este mai sigura, dar și ce avantaje…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 5 era intrerupta joi, de la ora 10:45, din cauza unei probleme tehnice la sistemul de siguranta a traficului, a anuntat Metrorex. Potrivit sursei citate, prin acest sistem sunt controlate semnalele, macazele si circuitele de cale. „Pana la remedierea defectiunii,…