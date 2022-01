GRAFIC Topul județelor după rata de infectare: Cluj trece de 9 infectări la mia de locuitori Județul Cluj a depașit pragul de 9 infectari la mia de locuitor (calculate la 14 zile), potrivit datelor transmise marți de autoritați, fiind pe primul loc in țara din acest punct de vedere. Timiș a inregistrat i rata de infectare de 7.13 la mie, iar Suceava a urcat la 6,23 la mie. Foarte aproape sunt Ilfovul și Capitala, ambele avand incidența cumulata de peste 6 la mie. La polul opus, Mehedinți, Olt și Gorj au incidența cumulata sub 1 la mie. Media naționala a urcat de asemenea la 4,35 la mia de locuitori. The post GRAFIC Topul județelor dupa rata de infectare: Cluj trece de 9 infectari la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Cluj, primul judet care a intrat in scenariul rosu, inregistreaza o incidenta de 4,04 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta. Este pe primul loc in randul judetelor cu cea mai mare rata de infectare in bilantul COVID de marti, cand autoritatile au confirmat aproape 9.000…

- Judetul Cluj, primul judet care a intrat in scenariul rosu, inregistreaza o incidenta de 4,04 cazuri la mia de locuitori, in crestere usoara fata de ziua precedenta, fiind pe primul loc in randul judetelor cu cea mai mare rata de infectare in bilantul COVID de marti, cand autoritatile au confirmat aproape…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.861 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.757 mai mult decat in ziua anterioara. 991 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti - 1.085 si in judetele Cluj - 446, Suceava - 375, Timis - 334, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Judetele cu cele mai putine cazuri inregistrate au fost Gorj - 12, Calarasi…

- Duminica, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, sunt 1.636 paturi ATI destinate pacientilor COVID-19.In Bucuresti, sunt avizate de DSP 378 de paturi ATI pentru pacientii de COVID-19.La nivel national, exista o rezerva operationala de 79 de paturi ATI destinate pacientilor infectati cu SARS-CoV-2,…

- Judetele Dolj si Gorj au iesit din scenariul rosu, dupa ce rata de infectare a scazut sub 3 cazuri la mia de locuitori, iar in total opt judete sunt colorate in galben in prezent, potrivit potrivit datelor transmise duminica, 14 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Autoritatile au anuntat…

- Filialele PNL au opinii impartite in ceea ce priveste viitorii parteneri de guvernare, liberalii din Cluj, Alba, Sibiu, Suceava, Mehedinti, Timis fiind favorabili unei guvernari alaturi de PSD, in timp ce cei din Dolj, Gorj si din Capitala vor refacerea aliantei cu USR. Parerile sunt impartite…

- Capitala continua sa fie pe primul loc la numarul de cazuri noi de infectari cu SARS-CoV-2, autoritatile raportand sambata 1.620 de cazuri in Bucuresti, in scadere fata de vineri cand au fost 1.709. Topul judetelor cu cele mai multe cazuri noi este completat de Arges, Timis si Sibiu.