- Zeci de localnici din Stana și Petrinzel au organizat, zilele trecute, „Farșang”, un carnaval de alungare a iernii și spiritelor rele. Potrivit satenilor, acest eveniment are loc inainte de inceperea Postului Mare reformat. Muzica dansul, parada maștilor și arderea papușii din paie, acestea au fost…

- Un barbat de 44 de ani a murit sub zapada, fiind surprins de o avalansa in Muntii Tarcu. Acesta se afla intr-o expeditie montana pe Varful Caleanu, alaturi de doi amici, toti trei fiind cetateni olandezi. ”Astazi, in jurul orei 12.00, politisti de la Politia Municipiului Caransebes au fost sesizati…

- Avand in vedere temperaturile scazute anunțate pentru aceasta perioada, avem la dispoziție doua spații destinate cazarii și hranirii persoanelor fara adapost afectate de aceste fenomenel meteorologice extreme la urmatoarele locații: Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost: 46 locuri disponibile…

- Polițiștii locali au dat in Padurea Codrișor peste 8 persoane, care locuiau in trei adaposturi improvizate. Printre ele se numarau și doi copii bolnavi, transportați direct la Unitatea de Primiri Urgențe, pentru ingrijiri medicale. Ieri dimineața, polițiștii locali au dat peste 8 persoane care iși amenajasera…

- Chiar daca temperaturile din ultimele zile nu au scazut cu mult grade sub zero, a fost inregistrat primul caz de deces din cauza frigului, un om al strazii din Galați, in varsta de 55 de ani, fiind gasit fara viata intr-o casa parasita. Este primul caz de deces prin hipotermie din aceasta iarna. Intr-o…

- Centrul INFOTRAFIC transmite sambata dimineata ca nu sunt drumuri blocate si ca se circula in conditii de iarna in zona montana a judetelor Caras-Severin si Gorj, nefiind insa instituite restrictii. De asemenea, ploua, carosabilul fiind umed, in 11 judete din sudul si sud-estul tarii si in Bucuresti.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau ca urmare a conditiilor meteorologice. Se circula pe un carosabil acoperit cu zapada pe DN 17,…