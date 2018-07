Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani, din Bumbești-Jiu, a murit, luni, in Olanda, in condiții deocamdata necunoscute. Familia lui Rafael Angelo Vulpe, „Rafyka Angelo”, așa cum era cunoscut de prieteni pe Facebook, are acum nevoie de bani pentru repatriere. Prietenii și rudele au lansat pe rețeaua…

- Un pompier din Cluj, care isi terminase tura, a observat langa masina sa o cutie, care semana cu o cutie de bijuterii.In momentul in care a deschis cutia, aceasta a explodat Pompierul a fost dus la spital.Din declaratia Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU , Raed Arafat, reiese ca…

- Vestea despre moartea renumitului regizor a fost anunțata de spicherul Dumei de Stat, Veaceslav Volodin. Stanislav Govoruhin, Artist al Poporului din Federația Rusa, este un reputat actor, scenarist și regizor de film. Printre producțiile cinematografice pe care le-a semnat…

- In fața marilor incercari tragice la care viața ne supune, unii dintre noi eșuam și ne pierdem, alții, Dumnezeu știe cum, merg mai departe. Cu puțini prieteni ramași, ei accepta ca viața este un dar pe care nu-l poți inapoia atunci cand nu ți-l mai dorești. Povestea de viața a fostului ministru Ioan…

- Tinerii fermieri vor putea obține un ajutor financiar nerambursabil de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro pentru instalarea pentru prima data la conducerea unei exploatații agricole. Banii sunt disponibili prin intermediul unei noi linii de finanțare lansata in dezbatere de curand. Este in consultare…

- Familia lui Avicii le-a multumit artistilor si fanilor care i-au adus omagii DJ-ului suedez, pe numele real Tim Bergling, dupa ce acesta a decedat, vineri, la varsta de 28 de ani. Intre aceste omagii s-a numarat si baterea clopotelor unei biserici din Olanda dupa linii melodice ale unor piese lansate…

- Elena este o tinara mamica pe care viața a lovit-o dur. Acum citeva saptamini medicii au diagnosticat-o cu cancer de colon cu metastaze la ficat. Femeia a suferit deja o intervenție chirurgicala la Chișinau și urmeaza radioterapia costisitoare, care ar putea sa-i lungeasca viața. {{283835}}Familia…

- Vestea ca Justin Theroux și Jennifer Aniston se despart dupa șapte ani de relație și trei de casatorie a surprins pe toata lumea de la Hollywood. Despre Jennifer se știu multe lucruri, dar Justin a reușit cumva sa ramana invaluit de mister. La inceputul acestui an, Jennifer Aniston, 49 de ani si Justin…