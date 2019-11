'In urma unui apel la SNAU 112, se semnala ca in comuna Schela, satul Vladoi, este un urs prins intr-un gard. La locul solicitarii a fost directionata o echipa de interventie pentru a verifica aspectele sesizate, iar in urma verificarilor, au fost identificati doi pui de urs prinsi in sarme. A fost pus in aplicare ghidul cadru de actiune pentru gestionare situatiilor de urgenta generate de animalele salbatice la nivel judetean, fiind luate urmatoarele masuri: s-a delimitat perimetrul, s-a restrictionat accesul in zona, au fost informati cetatenii de existenta uni potential pericol, a fost asigurat…