- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi in valoare de 19.200 de lei in urma unor controale efectuate in statiunile de pe litoral, in perioada 20 - 26 august, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- In perioada 09 – 15.07.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice și fizice in unitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor situate pe raza teritoriala a judetului Gorj (in localitatile: Alimpesti, Arcani,…

- In perioada 9-15 iulie, inspectorii de la DSVSA Gorj au efectuat controale tematice in mai multe unitați alimentare de pe raza județului, in localitațile Alimpesti, Arcani, Baia de Fier, Balesti, Balteni, Bumbesti-Jiu, Bustuchin, Pades, Pestisani, Polovragi, Rovinari, Runcu, Sacelu, Stanesti, ...

- Patronul unei firme din Targu Jiu care detine o agentie de turism din Drobeta Turnu Severin, respectiv Voiaj Euphoric Travel, a depus o sesizare de delapidare la Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Gorj, in care isi acuza o colaboratoare ...

- Caldura din ultimele zile i-a determinat pe gorjeni sa caute un loc in care sa se racoreasca, iar cea mai buna soluție s-a dovedit a fi, pentru mulți dintre ei, o baie la ștrandurile și piscinele existente in județ. Pentru a verifica in ce masura sunt respectate condițiile igienico-sanitare, inspectorii…

- In perioada 25 – 30.06.2018 inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari in mai multe unitați aflate pe raza județului Gorj. In urma verificarilor au fost amendate un fast-food, o patiserie, un magazin alimentar și o persoana fizica. „In timpul controalelor efectuate in aceasta…

- Masurile de maxima alerta privind pesta porcina africana nu vor inceta la nivelul judetului Botosani, a anuntat, miercuri, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu. Sefa DSVSA sustine ca Botosaniul ar putea fi urmatorul judet cu focar de pesta…

- Inspectorii veterinari vranceni au aplicat o amenda de doua mii lei in urma controalelor efectuate in luna mai. Conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea a anunțat ca amenda a fost aplicata pentru comercializare de produse alimentare…