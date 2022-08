Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Accident cu trei mașini pe DN1 langa Sebeș. O persoana ranita, trafic blocat Traficul rutier a fost blocat vineri seara pe DN1 langa Sebeș, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, sunt implicate trei autoturisme. Din primele date, o persoana este ranita ușor. Centrul InfoTrafic din…

- Un accident rutier intre un autoturism si un microbuz de transport in care se aflau 11 persoane a avut loc joi seara, la intersectia DN 13 cu DN 13A, in localitatea Balauseri, informeaza IPJ Mureș, citat de Agerpres. „Accident rutier produs in localitatea Balauseri, in care au fost implicate un autoturism…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Braila Tulcea, la iesire din localitatea Smardan spre Macin, judetul Tulcea, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, soldata cu ranirea usoara a doua persoane, ce sunt in evaluare medicala. Traficul rutier…

- 13 persoane au fost ranite in aceasta dimineata in urma unui accident rutier petrecut pe DN 28, in apropierea localitații Lețcani, județul Iași.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane , pe DN 28 Iași-Targu Frumos, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune fata spate pe Autostrada A2 pe sensul Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 153, in zona localitatii Cernavoda, judetul Constanta, ramanand imobilizate temporar pe a doua…

- Traficul este blocat pe DN 7, in zona localitații Aurel Vlaicu, din cauza unui accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 354+500 de metri, in zona localitații Aurel Vlaicu,…

- ACCIDENT GRAV pe DN7 – Valea Oltului, zona Lazaret. Carambol cu o motocicleta, un autoturism și un camion. Trafic blocat Traficul rutier a fost blocat joi dimineața, in jurul orei 10.00, pe DN7 – Valea Oltului, in zona Lazaret – Caineni, din cauza unui accident rutier. Un motociclist este ranit grav.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN13 Brasov Rupea, la kilometrul 18 600 de metri judetul Brasov , a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.Circulatia rutiera este restrictionata pe un sens si se desfasoara…