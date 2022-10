Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta PNL Alina Gorghiu a afirmat, duminica la Liga Alesilor Locali ai PNL de la Pitesti, ca a observat ca unul dintre partenerii de coalitie, referindu-se la Marcel Ciolacu face declaratii contondente la adresa liberalilor, in deplasarile pe la organizatiile PSD din tara. Presedinta interimara…

- „Trebuie sa le spunem celor care fac bani pentru economia romaneasca, antreprenorilor romani, cetatenilor romani ca sistemul de impozitare nu se schimba! Nici cota unica nu devine progresiva! Aceasta este o garantie pentru grupurile sociale active din societate. Dezvoltarea economica a Romaniei depinde…

- „Avem 500 și ceva de amendamente la legile Justiției. Nu putem sa le reluam ca incalcam legiel Senatului. Am fost in Comisie și am vazut cu ms-a desfașurat ședința. Nu putem sa vedem raportul, toate au fost renumerotate. Unele au fost eliminate, unele nu au fost susținute”, a declarat Diana Șoșoaca. Senatoarea…

- Consolidarea democrației și a statului de drept prin justiție centrata pe cetațeni a fost tematica discuțiilor, in cadrul mesei rotunde a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) privind accesul la justiție, organizata astazi la Riga, Republica Letona. Prezenta on-line la eveniment,…

- Romania va prezenta, intr-o saptamana, Comisiei Europene noile masuri din domeniul energiei adoptate, ieri, de Guvern – a anuntat ministrul energiei, Virgil Popescu. El a aratat ca modelul de impozitare a producatorilor este copiat dupa cel grecesc si nu incalca prevederile europene: Virgil Popescu:…