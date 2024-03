Megacontractul pentru modernizarea DJ641, scos la licitaţie. Suma se apropie de 50 de milioane de euro Consiliul Judetean Dolj a scos la licitatie megacontractul pentru modernizarea DJ641, care porneste din zona localitatii Mischii si ajunge la limita cu judetul Olt, in localitatea Teslui. Valoarea totala estimata a contractului se ridica la 242.470.313 de lei, fara TVA (aproximativ 48,7 milioane de euro), iar banii provin din fonduri europene. Drumul pe care CJ Dolj intentioneaza sa il modernizeze traverseaza sase localitati din judetul nostru. Este vorba despre Teslui, Dragotești, Robanești, Pielești, Ghercești, Mischii. CJ Dolj, alaturi de cele sase Unitati Administrative Teritoriale care sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

