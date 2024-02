Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt foarte multe cazuri de violența in spațiul public, cazuri care se pot sfarși dramatic. Parte dintre ele puteau fi oprite printr-o monitorizare foarte atenta. In acest context, pot sa va spun ca pe violența domestica avem un inventar de peste 100.000 de cazuri sesizate anul trecut.Vorbesc despre…

- "Sunt foarte multe cazuri de violența in spațiul public, cazuri care se pot sfarși dramatic. Parte dintre ele puteau fi oprite printr-o monitorizare foarte atenta. In acest context, pot sa va spun ca pe violența domestica avem un inventar de peste 100.000 de cazuri sesizate anul trecut.Vorbesc despre…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Focsani, in cadrul unei conferinte de presa, ca incepand cu anul 2025, sistemul de monitorizare al agresorilor cu bratara electronica folosit va fi operational in toata tara, putand fi extins si pentru alte tipuri de infractiuni, nu doar pentru…

- In anul 2023, la nivelul județului Suceava au fost inregistrate 1956 de fapte de violența in familie, 1085 dintre acestea fiind sesizate in mediul rural. Dintre acestea, cele mai multe sunt fapte de loviri sau alte violențe – 1303 și amenințare – 195. Cele mai multe sesizari (1392) au vizat fapte de…

- Comparativ cu anii 2021 și 2022, in anul 2023 a fost inregistrata o creștere exploziva a cazurilor de violența domestica in Salaj, creșterea inregistrata fiind de 74% fața de anul 2021. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul de Poliție Județean Salaj (IPJ Salaj), anul trecut s-au inregistrat 423…

- „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta un semnal clar ca nu avem sau nu mai exista acest refugiu pentru cei care incearca sa scape de raspundere. Coroborat cu legea care astazi a fost adoptata ('Legea fugarilor', n.r.), consider ca este un semnal foarte bun pentru sistemul judiciar din Romania.…

- Ministerul Justitiei a demarat un proiect legislativ prin care se va extinde ordinul de protectie la orice tip de agresor si pentru orice tip de agresiune. Acum acesta se elibereaza exclusiv pentru victimele violentei domestice, dar, prin noua lege, romanii vor putea beneficia de aceasta protecție inclusiv…