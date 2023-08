Google Search a introdus un corector gramatical bazat pe AI Google a adaugat un corector gramatical in cadrul propriului motor de cautare online, care poate fi folosit pentru verificarea constructiei frazelor. Motorul de cautare Google ofera, mai nou, un corector gramatical, pe care utilizatorii il pot folosi pentru a verifica constructia propozitiilor si a frazelor din punct de vedere gramatical. Cand depisteaza erori in frazele introduse de utilizatori, corectorul gramatical din Google va rescrie in mod corect fraza si va indica modificarile facute, explicandu-le totodata. Google spune ca noua functie de verificare gramaticala se bazeaza pe inteligenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

