Google pierde procesul intentat de presa din Franța Editorii de presa din Franța au obtinut o victorie judiciara in fata companiei Google in incercarea lor de a obtine din partea gigantului american de internet ”plata drepturilor conexe” prin care sunt remunerate continuturile editoriale preluate de Google pe paginile sale, conform AFP. Curtea de Apel din Paris a apreciat drept justificata decizia Autoritatii franceze pentru concurenta, care pe 9 aprilie a impus companiei Google sa initieze negocieri asupra drepturilor conexe cu editorii de presa. Curtea de Apel, care a respins recursul Google, a condamnat de asemenea aceasta societate sa plateasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

