Stiri pe aceeasi tema

- Europa de Est este noua frontiera pentru firmele private de sanatate, iar companiile de asigurari si start-up-urile din tehnologie se grabesc sa fure startul prin obtinerea de date privind sanatatea cetatenilor din regiune, transmite Reuters. Un numar din ce in ce mai mare de persoane din…

- Statele Unite au expulzat „in secret“ doi diplomati chinezi care au incercat in septembrie sa intre intr-o baza militara din statul american Virginia, a anuntat duminica The New York Times.

- Potrivit Reuters, UE cauta informații despre cum și de ce fel Google colecteaza date. „Comisia a trimis chestionare ca parte a unei investigații preliminare cu privire la practicile Google referitoare la colectarea și utilizarea de date. Investigația preliminara este in curs de desfașurare ”, a declarat…

- O baza de date care aduna informațiile private ale unui numar de 1,2 miliarde de oameni, inclusiv conturi de rețele sociale, adrese de email și numere de telefon, a fost descoperita neprotejata pe un server Google luna trecuta, iar pana acum nu se știe cum a ajuns acolo, relateaza Bloomberg. In total,…

- Dominik Engel, expert internațional in securitate cibernetica și criptografie și profesor universitar la Universitatea de Științe Aplicate din Salzburg, prezinta mecanismele prin care companiile de IT transforma in bani fiecare informație lasata de utilizatori pe internet. Dominik Engel insista ca nimic…

- Pe fondul dimensiunii internationale si virtuale a fraudelor comise in mediul online, masurile investigative sunt foarte complexe. In comiterea acestui gen de infractiuni sunt implicati nu doar infractori individuali, ci si grupari de crima organizata.De asemenea, exista riscul conexiunii cu alte infractiuni…

- Un tanar din judetul Bacau a fost condamnat pentru infractiuni informatice si fraude financiare, fiind acuzat ca a furat datele personale ale clientilor unor mari companii. Acelasi hacker a spart si sistemul informatic al politiei din Washington, preluand controlul camerelor de supraveghere, cu cateva…

- Ieri, 28 octombrie, polițiști au organizat peste 200 de acțiuni, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au intervenit la 2.631 de sesizari (majoritatea prin 112). Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 9.190 de sanctiuni contravenționale,…