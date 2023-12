Stiri pe aceeasi tema

- Modelul de limbaj mare Gemini va include o suita de trei dimensiuni diferite: Gemini Ultra, categoria sa cea mai mare si cea mai capabila; Gemini Pro, care se extinde intr-o gama larga de sarcini; si Gemini Nano, pe care il va folosi pentru anumite sarcini si dispozitive mobile. Deocamdata, compania…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters. Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care detine Google, este…

- OpenAI aniverseaza un an de cand a lansat ChatGPT. In acest interval, au avut loc 110 milioane de instalari si au fost incasați aproape 30 de milioane de dolari, potrivit News.ro. ChatGPT a fost lansat, in varianta web, in urma cu un an. Succesul acestuia a luat in prin surprindere nu doar companiile…

- Modele de limbaj mari bazate pe inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT al OpenAI si Google Bard, sunt instruite pe o cantitate masiva de date, pentru a genera text si alt continut. Google Cloud, detinuta de Alphabet, are mai multe astfel de modele de limbaj, cum ar fi PaLM 2, Codey, Imagen si Chirp,…

- OpenAI, compania din spatele „revoluției” AI, care deține produse precum ChatGPT și DALL-E, a anunțat o noua versiune a AI-ului conversațional, care este mai performant, dar și mai ieftin decat variantele anterioare. ChatGPT-4 Turbo promite sa ofere raspunsuri mai bune, la prețuri semnificativ mai mici,…

- „Grok are acces in timp real la stiri prin intermediul X, ceea ce ii confera un avantaj major fata de alte modele”, a declarat vineri seara, la X, seful Tesla, SpaceX, X si xAI. Modelul „iubeste sarcasmul. Ma intreb cine ar fi putut sa il dirijeze in acest fel”, a adaugat el cu emoticoane de ras. „Grok”…

- Nume mari din industria tehnologica, precum Elon Musk de la X (fostul Twitter), Mark Zuckerberg de la Meta sau Bill Gates, cofondator al Microsoft, au participat miercuri la o sesiune cu usile inchise a Senatului american, in cadrul careia au fost toti de acord asupra necesitatii de a reglementa inteligenta…