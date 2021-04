Google I/O 2021 va avea loc în luna mai Google a trimis invitatii de presa pentru editia din acest an a evenimentului Google I/O, dedicat in mod traditional dezvoltatorilor, dar care aduce de fiecare data si noutati despre produsele software si hardware ale companiei. Invitatia spunea explicit ca evenimentul va avea loc anul acesta, insa, pentru elucidarea perioadei in care va fi organizat, jurnalistii si inginerii au fost nevoiti sa rezolve un puzzle. Acesta a scos la iveala perioada 18-20 mai. Este o revenire asteptata a celui mai mare eveniment organizat de Google, dupa un an de pauza. In 2020, din cauza pandemiei, Google a decis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

