Stiri pe aceeasi tema

- Cum invata recrutii lui Putin sa conduca tancul? De pe Youtube, scrie un miniblogger rus, Vladlen Tatarsky, pe canalul sau de Telegram. Informatia este neconfirmata, dar exista mai multe surse care confirma o alta parte a postarii sale de pe Telegram: in fruntea unor batalioane de tancuri au ajuns…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 8,15% pe an, de la 8,11% pe an, miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca recentele atacuri ale Rusiei asupra civililor si infrastructurii civile din Ucraina ”dezvaluie malitiozitatea razboiului ales de Putin”, relateaza CNN, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa o serie de eșecuri și infrangeri rușinoase pe frontul din Ucraina, acolo unde dictatorul rus spera sa obțina o victorie rapida la momentul declanșarii invaziei, armata rusa a anunțat, sambata, ca numește un nou comandant. Schimbarea de conducere militara vine pe fondul unei nemulțumiri tot mai…

- Chiar daca suntem de abia in luna septembrie, avem deja parte de o scapare de imagini cu seria Samsung Galaxy S23. Telefoanele din aceasta serie vor debuta in ianuarie 2023 si aparent vor inlocui procesorul Exynos cu un Snapdragon 8 Gen 2 . Hai sa vedem ce noutati ne aduc telefoanele. Sursa acestor…

- Aleksandr Dughin, in varsta de 60 de ani, numit ideologul lui Putin, a fost spitalizat dupa moartea fiicei sale, Daria Dughina. Anunțul a fost facut de catre politologul rus, Serghei Markov, scrie presa rusa. Potrivit sursei, acesta a transmis condoleanțe familiei și a adaugat ca „regimul de la Kiev…

- Razboi in Ucraina, ziua 170. Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectri

- Telefoanele mobile au fost folosite in multe moduri creative in timpul vacantei. Una dintre cele mai comune practici folosite de oameni este ca acestia sa tina pasul cu munca si sarcinile corespunzatoare. Exista modalitati prin care va puteti folosi telefonul sau gadgeturile atunci cand va aflati intr-o…