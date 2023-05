Google a lansat suportul pentru logarea biometrică Google a lansat oficial suportul pentru passkeys, iar utilizatorii isi pot deja crea astfel de passkeys pentru a se autentifica biometric in cont, in loc sa mai stea sa completeze o parola. Passkeys reprezinta o tehnologie dezvoltata de FIDO Alliance, la care au aderat mai multe mari companii de tehnologie,si care consta in crearea a doua chei criptografice, una privata si alta publica. Cheia privata va fi folosita pentru autentificarea utilizatorilor in locul parolei. Metoda este mai sigura, deoarece cheia va fi stocata doar pe dispozitivul utilizatorului. Daca un serviciu online va cadea victima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

