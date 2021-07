Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Cifra de afaceri a Ford Romania a crescut cu 17% in 2020 fata de 2019, la 2,55 miliarde de euro, potrivit datelor Ministerului Finantelor, citate de ZF, potrivit Mediafax. Cresterea are loc intr-un an extrem de dificil pentru piata auto europeana care a scazut cu mai bine de 20 de procente…

- Grupul Packeta, din care face parte Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, a inregistrat in primul trimestru al anului, o cifra de afaceri record, de 43 de milioane de euro, in crestere cu 163% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei, remis,…

- Combinatul chimic Chimcomplex a realizat in primul trimestru al acestui an un profit net de 118,27 milioane lei, de la o pierdere de 17,33 milioane lei in primul trimestru din 2020, iar cifra de afaceri a crescut cu 62%, la 497 milioane de lei, potrivit news.ro. „Chimcomplex, cel mai mare…

- Compania a obtinut venituri de 108,52 de miliarde de dolari, fata de estimarea medie a analistilor de 104,47 de miliarde de dolari. Profitul pe actiune este de 15,79 de dolari, peste estimarea de 9,54 de dolari. Putine companii au beneficiat de cresterea comertului online in timpul pandemiei de Covid-19…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- Facebook a anunțat joi rezultate extrem de bune pentru primele trei luni ale anului: afacerile au crescut cu 46%, iar profitul net, cu 94%, în timp ce numarul de angajați a depașit în premiera 60.000. Compania a anunțat ca 1,88 miliarde de useri intra zilnic pe rețeaua Facebook. Compania…