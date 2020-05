Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la handbal masculin, CS Dinamo Bucuresti, a anuntat, vineri, ca a perfectat primul sau transfer pentru sezonul viitor, 2020-2021, cel al extremei dreapta Valentin Ghionea, potrivit site-ului oficial al clubului. Internationalul roman Valentin Ghionea a semnat un contract…

- Federația Romana de Handbal a lamurit definitiv, in ultima intalnire a Consiliului de Administrație, problemele legate de campioanele din Ligile Naționale, atat la masculine, cat și la feminin și situația din Cupa Romaniei. A ramas, un pic neclar, modul de promovare in primul eșalon valoric, la masculin…

- Membrii Consiliului de Administrație au decis în unanimitate sa nu se retrogradeze din Ligile Naționale. Sezonul viitor va avea 16 echipe la start, în ambele întreceri, feminin și masculin. Astfel, Universitatea Cluj, penultima clasata, nu va mai fi nevoita sa joace baraj…

- Consiliul de Administrație al FR de Handbal a decis sa nu acorde titlurile in acest sezon in Ligile Naționale! Decizia a fost adoptata cu 11-5 la voturi. Hotararea a fost unitara pentru feminin și masculin. Argumentul a fost ca ambele competiții sunt organizate de aceeași entitate, Federația Romana…

- • Singurii sportivi legitimați, frații Burtanete, s-au transferat la Steaua Gloria a inchis o noua secție, dupa cea de volei masculin, din cauza restrangerilor bugetare survenite in urma pandemiei de coronavirus, dar și a gradului scazut de solicitare in randul copiilor și tinerilor, dupa cum precizeaza…

- • Consiliul de Administrație al FRH de luni n-a decis nimic concret Noua ședința a Consiliului de Administrație al Federației Romane de Handbal, reunit luni intr-o ședința online, nu a adus prea multe clarificari in ceea ce privește finalizarea sezonului. Cert a fost ca majoritatea membrilor a votat…

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a reacționat in aceasta seara, in exclusivitate pentru GSP.RO, dupa ce Cornel Șfaițer, managerul lui Sepsi, a propus astazi doua variante pentru Liga 1. Prima varianta pentru cazul in care competiția se va relua, a doua, cea de rezerva,…

- • Ana Maria Iuganu, Andreea Rotaru, Raluca Petrus si Alina Ilie, selectionate printre “tricolore” Ascensiunea Gloriei in acest campionat, care a condus formatia buzoiana catre o foarte posibila calificare intr-o cupa europeana, se reflecta si in actiunile echipei nationale. Selectionerii Bogdan Burcea…