GLOCKENBACH x CLOCKCLOCK lanseaza piesa “Brooklyn” Glockenbach a lansat noua lor piesa dance pop electrizanta, „Brooklyn”, care ne trezește nostalgia nopților de vara petrecute dansand in diverse locuri. Venind in urma pieselor apreciate, „Redlight” feat. ClockClock și „Dancing In The Dirt” feat. Mougleta, colectivul de producatori Glockenbach prezinta inca o piesa excepționala, amintindu-ne ca ei sunt unul dintre proiectele electronice si pop cele mai impresionante ale Germaniei. Totul se invarte in jurul muzicii, deci are sens ca Glockenbach respinge orice fel de branding in jurul identitații lor, preferand sa ramana anonimi și sa lase muzica… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

