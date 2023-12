Stiri pe aceeasi tema

- ”Barbie” și ”Oppenheimer” conduc in topul nominalizarilor la premiile Globul de Aur, cu noua, respectiv opt nominalizari. ”Killers of the Flower Moon” și ”Poor Things” se numara, de asemenea, printre concurenți, cu cate șapte nominalizari fiecare.

- Cu triumfurile din box office-ul american ale filmelor "Barbie" si "Oppenheimer", cu noi proprietari, o schimbare de canal de televiziune si un juriu remaniat, premiile Globurile de Aur isi dezvaluie luni nominalizarile in speranta de a creste audienta si de a pune capat controverselor din trecut, scrie…

- "Fantomele si vampirii sunt bineveniti, dar va rugam sa puneti costumele de supererou Barbie sau Marvel in dulap": actorii de la Hollywood au celebrat Halloweenul, marti seara, boicotand universul cinematografic al marilor studiouri impotriva carora se afla in greva, informeaza AFP.

- Topul țarilor unde sunt plecați romanii: Italia conduce detașat in clasament Topul țarilor unde sunt plecați romanii: Italia conduce detașat in clasament 457 de mii de romani au anunțat la finalul lunii septembrie 2023 ca au reședința temporar in alta țara, potrivit datelor recensamantului legate de…

- Mulți romani se intreaba ce studii au și cine sunt, de fapt, frații Dedeman, cei mai bogați romani. Povestea lor este una rupta parca din filme și ar trebui prezentata la toate facultațile de business din Romania și nu numai, deoarece tinerii au ce invața. Cine sunt frații Dedeman Adrian și Dragoș Paval…

- Filmul „Barbie” a avut premiera mondiala pe 21 iulie, insa dupa ce Rusia a lansat „operațiunea militara speciala” in Ucraina marile studiouri de la Hollywood au decis ca producțiile lor sa nu mai fie difuzate in aceasta țara.

- Actrița din Barbie a ieșit la protest in fața birourilor Netflix Greva de la Hollywood, inceputa de scenariști inca din luna mai, ia amploare. Deja de la mijlocul lunii iulie, și actorii din Cetatea Filmului sunt in greva, fapt care afecteaza puternic industria cinematografica. Actrița Margot Robbie,…

- Margot Robbie, actrita din filmul "Barbie", s-a alaturat miercuri grevistilor pentru a manifesta in fata birourilor Netflix din Los Angeles. Cu pancarta in mana si purtand un tricou al Sindicatului actorilor SAG-AFTRA, actrita a marsaluit si in fata studioului Paramount.Prezenta lui Margot Robbie…