Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Istanbul a lansat gaze lacrimogene pentru a dispersa participanti la un mars Gay Pride, in centrul orasului, sambata, si a arestat persoane care incercau sa participe la acest eveniment interzis de catre autoritatile locale, relateaza Reuters

- Alerta in randul polițiștilor dupa ce angajații unui centru comercial din Capitala au alertat autoritațile cu privire la gasirea unei genți in care se afla un pistol cu un glonț și un incarcator cu opt cartușe. Forțele de ordine s-au mobilizat exemplar, astfel ca presupul proprietar al armei a fost…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna vasluiana Puscasi, a fost arestat preventiv, acesta fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evadare, intrucat nu a respectat prevederile masurii arestului la domiciliu. Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului…

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Unirea a fost arestat preventiv la Cluj-Napoca. Polițiștii il cerceteaza intr-un dosar de furt. Potrivit IPJ Cluj, urmare a activitaților operative derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, intr-un dosar penal intocmit…

- Politia americana a arestat un barbat in legatura cu un presupus atac antisemit comis in urma cu cateva zile la un restaurant japonez din apropiere de Los Angeles (statul California), transmite duminica dpa. Barbatul, al carui nume nu a fost dezvaluit de politie, a fost arestat intr-o locuinta…

- Politia turca a arestat, sambata, zeci de persoane care incercau sa defileze de 1 Mai la Istanbul, in ciuda unei interdictii de a manifesta impusa din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit AFP. Cel putin 100 de manifestanti au fost arestati in timp ce incercau sa ajunga in Piata Taksim,…

- Organizatorul petrecerii de la Gilau, unde au fost circa 20 de persoane, acuza poliția de abuz, dupa ce oamenii legii au spart ușa și au dat cu gaze lacrimogene intr-un dormitor. ”Am facut petrecerea și imi asum ceea ce am facut. Au fost 20 de oameni și nu cred ca am incalcat vreo lege. Poliția…

- Politia din orasul Saint Gallen din nord-estul Elvetiei a folosit vineri gaze lacrimogene si gloante de cauciuc in confruntarea cu sute de persoane care protestau impotriva restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite dpa. Politia elvetiana a informat ca la putin timp…