- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte au depistat un cetațean ucrainean care a trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, avand asupra lui un pistol cu bile de cauciuc. Barbatul este cercetat acum pentru mai multe infracțiuni sub directa coordonare a unui procuror…

- Peste 200.000 de cetateni romani si straini si peste 37.200 de mijloace de transport au tranzitat punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in prima zi de Paste, transmite Politia de Frontiera. Astfel, pe 5 mai, politistii de frontiera au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de…

- 16 cetațeni din Ucraina au incercat sa treaca ilegal frontiera moldo-ucrainena, in zona de sud a țarii, in ultimele 72 de ore. Strainii au fost documentați de oamenii legii și au comunicat ca, pentru a ajunge in Moldova ar fi achitat in Ucraina sume de la 5 mii pana la 9 mii de dolari fiecare. Incidentele…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat doi barbati din Ucraina care au traversat raul Prut inot, cu intentia de a obtine o forma de protectie a statului roman. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Inspectoratului Teritorial…

- Tinerii de peste Prut iși doresc foarte mult sa dețina o carte de identitate romaneasca, pentru ca le ofera posibilitatea de a merge la munca sau la studii in statele Uniunii Europene, iar unde este cerere apare și varianta ilegala de procurare a unei carți de identitate romanești: falsificarea. Polițiștii…

- Cinci cetateni nepalezi, care lucrau legal in Romania, au fost prinsi cand incercau sa treaca fraudulos frontiera in Serbia, in apropierea Jimboliei, cu scopul de a ajunge in cele din urma in vestul continentului. Politistii de frontiera din cadrul PF Jimbolia i-au depistat in apropierea localitații…

- Politistii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean ucrainean care la intrarea in țara a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere necorespunzator categoriei din care face parte autovehiculul pe care-l conducea. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, in Punctul de Trecere a…