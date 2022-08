Politistii fac cercetari pentru furt dupa ce persoane necunoscute au treierat o cultura de floarea-soarelui, pe o suprafata de doua hectare, in localitatea Baneasa, judetul Giurgiu. ”Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, reprezentant al unei societati comerciale, cu sediul in comuna Baneasa, judetul Giurgiu, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au treierat cultura de floarea-soarelui, pe o suprafata de doua hectare. In temeiul sesizarii, la fata locului s-au deplasat politistii Sectiei de Politie Rurala Baneasa, iar, din primele cercetari, a reiesit…