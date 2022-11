Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a ars in totalitate, azi noapte, pe DN 5, in localitatea Adunatii Copaceni. Conducatorul auto se deplasa pe sensul de mers catre Giurgiu in momentul in care a observat fum si flacari iesind de la compartimentul motor.A oprit imediat masina si a cerut ajutorul pompierilor. In scurt timp,…

- Un barbat de 31 de ani a fost gasit carbonizat in locuința sa din Eforie Nord, joi noapte. Pompierii au reușit sa salveze alte trei persoane ce se aflau in casa cuprinsa de flacari. Reprezentanții Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta au dat detalii despre cele trei persoane ce au scapat…

- La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Calugareni și Garzii de Intervenție Colibași, cu o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD și doua ambulanțe SAJ. In urma impactului, cele trei persoane din autoturism au fost ranite, fiind vorba despre un barbat și doua femei.…

- Potrivit amendamentului, romanii care au in intretinere cel putin 3 copii care merg la scoala vor plati PREȚUL MINIM de plafonare, 0,68 lei/kWh, indiferent de consum. Prevederea se aplica si daca cei 3 copii urmeaza diverse forme de invațamant și nu au mai mult de 26 de ani.In mod normal, tariful este…

- Cinci barbati au fost preluati de echipaje ale SMURD, SAJ Giurgiu si autospeciala pentru transport victime multiple in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 41, in dreptul localitatii Prundu, intre o vidanja si o camioneta, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta dimineata…

- La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca, Garzii de Intervenție Colibași și Detașamentului Giurgiu, cu o autospeciala pentru transport personal și victime multiple, o descarcerare, o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD și doua ambulanțe SAJ.In cele doua autovehicule…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu anunța, sambata, ca scafandrii au inceput cautarile unui barbat ce plecase la pescuit și a disparut in apele Dunarii. “Scafandrii din cadrul ISU Giurgiu efectueaza cautari in apa Dunarii, in zona localitatii Prundu, dupa ce un apel la 112 anunța…

- Inspectorii Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) și cei ai instituțiilor de specialitate delegate continua controlul la fața locului pentru cererile care fac parte din eșantionul de control aferent Campaniei 2022. Sunt vizate peste 55.000 dosare unice, fiind verificata veridicitatea…