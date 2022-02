Giurgiu: o mașină a explodat, după ce șoferul și-a aprins țigara, având pe banchetă o butelie Luni, in jurul orei 11, pompierii de la ISU Giurgiu erau solicitați sa intervina in zona unei localitați din apropierea municipiului, acolo unde o mașina a luat foc, in urma unei explozii. Un tanar, in varsta de 24 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce in autoturismul pe care il conducea s-a produs o explozie, urmata de incendiu. Acesta și-a aprins o țigara, avand pe bancheta din spate o butelie și, cel mai probabil din cauza acumularii de gaze, a izbucnit incendiul. Evenimentul a avut loc in zona padurii din localitatea Balanoaia. Pentru ca se afla in mers, tanarul a oprit imediat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

