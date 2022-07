Giurgiu: ce spun pompierii locali despre barjele ce ard mocnit pe Dunăre? Trei barje sarbești, ce transporta carbune, ard mocnit in apropierea Portului Giurgiu. Deși primele informații aratau ca incarcatura s-ar fi aprins recent, pompierii de la ISU Giurgiu anunța ca, de fapt, situația treneaza inca de la inceputul lunii. Intr-un comunicat de presa emis joi, reprezentanții ISU Giurgiu anunța: ”In data de 03 iulie a.c. pompierii giurgiuveni au fost solicitați prin apel SNUAU 112 pentru stingerea unui incendiu produs la incarcatura unei barje ce transporta carbuni, apel efectuat de catre personalul de pe impingator. Ulterior intervenției, barja, alaturi de alte doua ambarcatiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

