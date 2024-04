Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mulți ani, iar impreuna au doi copii minunați, pe Antonia Sabina și pe Mikael Eduard. Foștii concurenți de la America Express s-au cunoscut in tinerețe și nu…

- Spitalul Colțea din București a ajuns in mijlocul unui scandal, dupa ce managerul a organizat o petrecere uriașa in instituție. A fost muzica greceasca și s-au dansat hore. Dar și urmarile au fost pe masura. Iata cum se apara managerul, in fața valului de reacții controversate!

- Sambata, 24 februarie, in trei dintre cele mai mari centre comerciale din Capitala, posturile de radio și-au daruit inimile lor tuturor vizitatorilor. HIT FM, Radio Relax și Radio ROKS iși ofera inimile in fiecare zi ascultatorilor in emisie, dar de Dragobete, au decis sa se intalneasca și sa-și declare…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trecut prin momente dificile, dupa ce baiețelul lor s-a imbolnavit. Mika s-a infectat cu o baterie puternica și a fost dus la spital, fiind nevoie de internare. Artista le-a povestit fanilor situația cu care se confrunta, menționand starea de sanatate a copilului.

- Federația Romana de Squash marcheaza un moment semnificativ pentru sportul romanesc și european: organizarea Campionatului European Individual și pe Echipe U19 la București, intre 23 și 31 martie. Aceasta competiție, cea mai mare destinata tinerilor din Europa, va avea loc in incinta moderna a Aerosquash…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au format una dintre cele mai puternice echipe de la America Express. Cei doi au avut cuvinte de lauda la adresa caștigatoarelor Laura Giurcanu și Sanziana Negru. Cele doua au avut un parcurs demn de apreciat, astfel ca artista și soțul ei au știut sa le puna in valoare,…

- Sanjay Shah, CEO-ul companieii Vistex, a decedat, saptamana trecuta, in urma unui accident la un eveniment organizat in India unde se sarbatorea jubileul de argint al firmei. Totodata, Vishwanath Raju Datla, președintele acesteia a fost și el grav ranit , relateaza Business Insider, potrivit HotNews.ro.Cei…

- Este o zi speciala in familia Danei Roba și asta pentru ca ea o sarbatorește pe fiica ei. Celine a implinit astazi frumoasa varsta de 6 ani. Make-up artista a organizat o petrecere pentru micuța ei. Iata cum a aratat totul!