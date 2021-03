Stiri pe aceeasi tema

- Minelli vorbește despre o relație de dragoste care ranește și provoaca amintiri greu de uitat, ce duc treptat la razbunare, in cel mai nou single, Rampampam. Piesa a fost compusa de Minelli și Viky Red, scrisa de Minelli și produsa de Viky Red. “Așteptam cu nerabdare lansarea piesei și ma bucur ca in…

- Diana Brescan se alatura portofoliului Global Records și lanseaza clipul primei sale piese, Felina, in colaborare cu artistul argentinian Frijo. Artista iubește sa exprime feminitate și senzualitate prin proiectele pe care le prezinta publicului, iar acest lucru reiese și din Felina, o melodie care…

- EMAA a realizat un live session special pentru Zburatorul, piesa lansata in urma cu trei saptamani pe toate platformele digitale și radio. Pe un acoperiș, acompaniata doar de o chitara, artista continua sa-și transpuna ascultatorii in universul ei prin aceasta varianta live a melodiei. “Suntem foarte…

- "Dragoste incercata" este o poveste de dragoste pusa pe note muzicale, insotita de un videoclip in regia lui Kobzzon.Constantenii Andreea Banica si Dorian Popa canta impreuna pentru prima data. Cei doi artisti au lasant "Dragoste incercata", o piesa despre iubire, despartire, orgoliu si mai ales impacare.Piesa…

- Gino Manzotii și DJ Maxx lanseaza cea de-a treia piesa a proiectului dance, in colaborare cu Soundland, Back home. Beat-urile puternice, vibe-ul de club și vocea puternica reprezinta mixul perfect pentru o petrecere reușita, in care dansul este elementul central. Featuring-ul cu Soundland da o nota…

- Badum Tss ii aduce Cezar Guna, Killa Fonic și REALM impreuna intr-o colaborare care ramane imediat intiparita in minte. Beat-urile fresh ale piesei și vocile artiștilor se completeaza perfect, iar rezultatul este unul care creeaza dependența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna, Killa Fonic și REALM,…

- ​Acum 100 de ani avea premiera la Praga piesa cehului Karel Capek în care era folosit pentru prima oara termenul ”robot”. Piesa a influențat mult tehnologia în secolul 20 și a fost un real succes datorita subiectului ei extrem de interesant. Roboții sunt, de la an la an, prezenți…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…