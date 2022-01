Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror Eva, condamnat pentru luare de mita, vrea sa primeasca inapoi bunurile care i-au fost confiscate la percheziții. Pe 13 ianuarie 2022, Tribunalul Iași urmeaza sa judece apelul lui Emilian Eva impotriva sentinței prin care Judecatoria Iași a decis ca bunurile deținute illegal de fostul…

- ​​598 cazuri de COVID-19 și 29 de decese, dintre care 2 anterioare, au fost raportate sambata in Romania, potrivit datelor parțiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Se inregistreaza astfel o scadere fața de ziua precedenta in care au fost inregistrate 717 cazuri de persoane pozitive cu…

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a postat, joi seara, pe Facebook, o fotografie in care apare, intr-un mall din Capitala, impreuna cu fostul premier Florin Citu si cu ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. “Intalniri surpriza la cumparaturi facute pe ultima suta de metri. Cei mai ocupati oameni…

- Grupul de Investigații Politice anunța ca judecatorul suspendat Camelia Bogdan a mai pierdut doua procese: unul in care daduse in judecata Parchetul General și un altul in care se judeca cu CSM, incercand sa anuleze sancțiunile disciplinare. “In 10 noiembrie 2021, judecatoarea suspendata Camelia Bogdan…

- Numarul parlamentarilor care au parasit grupul PNL a urcat la 11, dupa ce, vineri seara, și deputatul Claudiu-Martin Chira a anuntat ca demisioneaza din grupul parlamentar al PNL si va activa in urmatoarea perioada ca deputat neafiliat. “Astazi mi-am dat demisia din grupul parlamentar al PNL si voi…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu le-a cerut, marți, intr-o postare pe Facebook, lui Dacian Cioloș și USR, retragerea de urgența a Ioanei Mihaila de pe lista de miniștri propuși, inaintea audierii acesteia in comisii. “NU poți propune la Sanatate aceeași persoana care, din iulie pana in septembrie, a…

- AUR va iniția procedurile parlamentare pentru ca autoritațile sa demareze controlul averii Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, sambata seara, intr-o postare pe Facebook, de deputatul AUR Dan Tanasa. Potrivit legii, averea Președintelui Romaniei in exercițiu poate fi cercetata…

- Grupul de Investigații Politice publica, joi, maimulte documente care arata ce suferințe a putut crea Traian Basescu prin turnatoriile pe care le-a facut la Securitate, ca informatorul Petrov. De exemplu, susține GIP, Din cauza turnatoriei lui Basescu, Securitatea i-a interzis unuia dintre colegii sai…