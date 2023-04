Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (101) Dragul meu, zi insorita se arata la finalul acestui april. Și, privind zambetul generos al soarelui, nu pot sa nu ma intreb cata distanța incape intre noi? Cum se masoara ea? Cu pasul amintirii, cu lacrima gandului? Cum cuantific eu distanța de la pamant la cer, distanța dintre viața și eternitate? Cum ma impac cu neelucidarea ei? Sunt prea multe intrebari, știu, și-ți promisesem ca renunț la ele, dar nu reușesc sa le ocolesc nici macar azi, cand lumina pare ca a invins intunericul. Iubindu-le pe amandoua deopotriva, ziua și noaptea, zorii și bezna, seninul și incruntarea norilor, pot sa incalc… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

