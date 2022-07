Giorgiana Radu-Avramescu: Nuditatea gândurilor sa-ți spun buna noapte sau buni zori? mai bine nu-ți spun nimic lasa-ți gandurile sa raspunda invitației gandurilor mele ele intre ele sa vorbeasca, pe limba lor sa-și șopteasca cuvintele gandurilor au aripi de aceea zboara, de aceea gandurile razbesc departe chiar și unde le e interzis mai ales acolo zboara nebunele neastamparul lor e de nestavilit cine se incumeta sa le stea in cale? cine are curajul sa le opreasca? nimeni pentru ca ele, gandurile sunt singurele care pot umbla nestingherite in nuditatea lor singurele necercetate pentru adulter singure de restul lumii gandurile, doar ele iși… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

