Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul se declara, luni, deschis unor relatii "constructive" cu Italia, dupa victoria in alegerile legislative italiene de duminica a Partidului Fratelli d'Italia (post-fascist) al lui Giorgia Meloni, relateaza AFP. "Suntem pregatiti sa salutam orice forta politica capabila sa iasa din curentul dominant…

- De la inceputul lunii septembrie pana acum, Ucraina și-a luat inapoi 6.000 de kilometri patrați, din teritoriul cucerit de trupele rusești, susține președintele Volodimir Zelenski, in mesajul sau din cursul nopții. Ieri, informațiile erau ca 3.000 de kilometri de teritoriu a fost recucerit. Institutul…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Vladimir Putin ar fi „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Afirmatia ii apartine unui fost diplomat rus, care a devenit transfugul cu cel mai mare rang dupa ce a demisionat din functia sa de diplomat de rang inalt la misiunea Rusiei din Geneva, in Elvetia.

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un aliat pretios pentru sprijinul pe care il acorda Ucrainei impotriva Rusiei și se tem totodata de venirea la putere a doi lideri de extrema drepta, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, arata AFP intr-o analiza…

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un "pilon", un aliat pretios in sprijinul lor pentru Ucraina impotriva Rusiei, dar se tem de asemenea de venirea la putere a doi lideri ai extremei-drepte italiene, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, potrivit…

- Este ziua a 140-a de la inceputul razboiului din Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca rusii nu au curaj sa recunoasca ca au fost invinsi si lauda artileria moderna folosita impotriva unui depozit de munitii al rusilor.