Stiri pe aceeasi tema

- Gino Manzotii și DJ Maxx lanseaza cea de-a treia piesa a proiectului dance, in colaborare cu Soundland, Back home. Beat-urile puternice, vibe-ul de club și vocea puternica reprezinta mixul perfect pentru o petrecere reușita, in care dansul este elementul central. Featuring-ul cu Soundland da o nota…

- Holy Molly revine cu o noua piesa și un sound care o reprezinta perfect, ”Twinkle Twinkle”. ”Twinkle Twinkle” este un imn al tuturor femeilor care au suferit din dragoste și care sunt suficient de puternice pentru a-și trai viața dupa propriile reguli, dupa cum o prezinta Holy Molly. Piesa fost compusa…

- Cand te saturi sa canți in limba engleza… treci la spaniola. Cam asta cred ca a gandit și Selena Gomez cand a zis ca o sa iși lanseaze primul ei album intr-o alta limba. „Revelacion” o sa apara pe 12 martie. Anunțul artistei a venit pe contul ei de instagram. View this post on... View Article

- Suntem convinși ca la colaborarea asta nu te-ai fi așteptat: Billie Eilish și ROSALIA au lansat impreuna „Lo Vas A Olvidar„. Poate cea mai așteptata colaborare a ultimilor cinci ani a aparut pe 21 ianuarie 2021, dupa ce, ambele artiste, doua dintre cele mai ascultate la nivel mondial, au tease-uit prima…

- Cantarețul și compozitorul LilHuddy, aka Chase Hudson, lanseaza primul single din cariera – „21st Century Vampire”. Melodia vine dupa apariția lui LilHuddy in filmul muzical „Downfalls High”, lansat de catre Machine Gun Kelly. LilHuddy iși face debutul in muzicala printr-un stil cultivat din anxietatea…

- Umor negru, o porție sanatoasa de acțiune și adrenalina pura. Aceasta este promisiunea Sky Rojo, noul titlu Netflix care va avea premiera la nivel mondial pe 19 martie. Primul sezon adopta un format cu adevarat inovator pentru un serial de drama, venind cu opt episoade de 25 de minute și cu un mix de…

- Mihai Bendeac decide sa se prezinte lumii printr-o autobiografie al carei co-autor este chiar mama sa. Emilia Bendeac este, de fapt, cea care a dat startul proiectului autobiografic, inspirandu-și fiul cu propriile scrieri. Ulterior, Mihai Bendeac a decis sa le integreze la finalul fiecarui capitol,…

- “Songbook for Christmas” este o colecție de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an. EP-ul conține șase piese, lansate de Ellie Goulding de-a lungul carierei. De la coverul de Craciun pentru piesa “Your Song” (Elton John), la piesa “The Writer” a lui Ellie Goulding,…