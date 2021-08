Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii lui Chelsea Londra, Jorginho și Thiago Silva s-au pregatit minuțios de noul sezon. Vedetele echipei care a caștigat Liga Campionilor și-au vopsit parul alb.Cei doi au filmat procesul și s-au distrat de minune.

- Gianlucca Vacchi demonsteaza ca este un tata excelent in fiecare clipa! Milionarul are foarte mare grija de fiica sa, pe care, de curand, a luat-o in mare alaturi de el. Cat de adorabila este Blu Jerusalema in apa, intr-un costumaș de baie roșu și cu ochelari.

- Cine a zis ca viața langa o femeie mai tanara este ușora s-a inșelat! Dovada stau sacrificiile pe care le face Edy de Romania pentru a ține pasul cu soția sa. Milionarul, care este de nedezlipit de blondina, chiar și atunci cand mananca, și-a etalat noul look prin București, dupa ce și-a vopsit parul…

- Gianluca Vacchi este cunoscut pentru stilul lui de viața excentric. Milionarul era celebru pentru nopțile in club și pentru succesul pe care il avea la femei. Ce a facut Gianluca Vacchi pentru fiica de doar 9 luni Ei bine, toate aceste lucruri s-au schimbat de cand și-a cunoscut actuala soție, dar mai…

- Unii fotbaliști se pregatesc minuțios de Campionatul European, nu doar la antrenamente ci și in afara terenului. Unul dintre starurile reprezentativei Angliei, Phil Foden, a decis sa-și schimbe look-ul și și-a vopsit parul.

- Gianluca Vacchi s-a filmat alaturi de fiica sa, Blu Jerusalema, in timpul unei plimbari. Milionarul a transmis un mesaj plin de emoție pentru fetița sa, care a trecut de curand printr-o operație.

- Pana acum, echipa lui chef Sorin Bontea a reușit performanța de a acumula șase infrangeri consecutive. Faptul ca nu a reușit sa caștige nici macar o data la confruntarile pe echipe l-a facut pe jurat sa incerce soluții ”disperate”. Astfel, pentru ediția din aceasta seara, chef Bontea și-a vopsit parul…

- Alex Velea atrage acum atenția cu noul sau look. Cantarețul in varsta de 37 de ani și tatal a doi copii a aparut cu noua frizura. Are parul vopsit intr-un mod aparte. De-a lungul anilor, de la debutul in industria muzicala și pana acum, Alex Velea a trecut printr-o serie de schimbari majore. Cantarețul…