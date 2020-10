Gimnastică artistică: Larisa Iordache, testată pozitiv la COVID-19 Gimnasta Larisa Iordache a anuntat, miercuri, pe pagina sa de Facebook ca a fost testata pozitiv la COVID-19 si a intrat in izolare pentru doua saptamani.



''Gimnastica m-a invatat sa fiu o persoana ... pozitiva! Asteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani unde trebuia sa concurez pentru prima data dupa trei ani! Pregatita, cu ambitie si multa determinare alaturi de antrenorii mei. Eram gata sa ma ridic, sa lupt pentru visul meu! Asa voi face si acum... dupa un test pozitiv la COVID -19. M-am izolat acasa pentru doua saptamani, pentru a ramane sanatoasa si pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

