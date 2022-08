Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca vrea sa mai aduca jucatori, insa numai ca o condiție. „Tata, la ora asta vreau un atacant de 27, 28 de ani, cu experiența. Eu i-am luat pe Miculescu și Radaslavescu ca sa iau bani pe ei. Daca ne calificam, mai iau repede unu sau doi atacanți, dar mai in varsta, cu experiența. Și dupa aia, daca ne calificam și in grupe, mai iau doi tot mai in varsta. Totul trebuie calculat și facut cu ințelepciune. Trebuie sa știm și daca ne calificam și daca mai luam bani. Daca nu luam, trebuie sa ne mai subțiem. Ca altfel ajungem ca Rapid și ca Dinamo„, a spus…