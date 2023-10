Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Irinel Columbeanu și-a pierdut toata averea și a ajuns intr-un azil, multe voci au susținut ca Gigi Becali, patronul de la FCSB, ar putea sa il ajute cu bani. Acesta a vorbit despre aceasta situație. Iata ce declarații face Latifundiarul din Pipera despre fostul milionar de la Izvorani!

- Marinimia lui Gigi Becali, salvarea in care a crezut Irinel Columbeanu, nu se va arata. Latifundiarul l-a trimis pe afaceristul ajuns falit, suferind de afecțiuni cardiace și ramas pe drumuri, la fostele sale iubite. I-a recomandat acestuia sa le ceara ajutor pentru a-și acoperi cheltuielile de cazare…

- Dupa ce mulți ani a ținut paginile revistelor de cancan, astazi Irinel Columbeanu se confrunta cu mari probleme, atat de sanatate, cat și financiare. Dupa AVC-ul suferit, fostul milionar s-a internat intr-un azil, dar cu ajutorul prietenilor reușește sa-și plateasca datoriile. Deși s-a speculat ca ar…

- Gigi Becali, dat de gol! S-a aflat adevarul despre latifundiarul din Pipera. Un fost jucator a facut totul public. Vezi AICI cati bani le dadea Gigi Becali jucatorilor... Dezvaluiri incendiare despre comportamentul lui Gigi Becali la adresa unor jucatori.

- Gigi Becali a recunoscut ca a ratat doua transferuri de titlu. Patronul FCSB-ului si-a dorit sa aduca jucatori de la campioana Romaniei, Farul, dar s-a uitat la bani si nu a acceptat sa ii achite sase milioane de euro lui Gica Hagi! Latifundiarul din Pipera a anuntat ca, in aceasta vara, a dorit sa…

- Gigi Becali a fost candidat la alegerile prezidentiale in doua randuri, din partea Partidului Noua Generatie (PNG), iar acum ia in calcul sa se intoarca in polittica. Latifundiarul din Pipera a anunțat și condițiile in care ar face acest lucru. Gigi Becali vea sa iși faca partid Gigi Becali (64 ani)…

- Gigi Becali, aproape de marea lovitura! Latifundiarul din Pipera este aproape de o afacere de milioane de euro. Vezi AICI suma uriasa pe care o poate castiga Gigi Becali... Gigi Becali continua sa realizeze cele mai bune afaceri din Romania, la nivel de fotbal.

- O veche vorba spune ca mana intinsa care nu spune o poveste, nu primește bani. Zicala este cat se poate de adevarata in cazul lui Gigi Becali, care a vrut sa ii ajute pe cerșetori, dar nu așa oricum, fiind dovada ca latifundiarul din Pipera nu se lasa ușor impresionat.