Gigi Becali a intrat in direct la televiziune și a facut scandal dupa primul meci pierdut de FCSB in acest campionat, in confruntarea cu UTA. Omul de afaceri este convins ca echipa lui a fost victima greșelilor de arbitraj la Arad și l-a acuzat pe arbitrul Istvan Kovacs ca și-a trimis fratele sa-i pedepseasca jucatorii. […] The post Gigi Becali, acuzații grave, in direct la TV. „Nu-și mai permite sa greșeasca și l-a bagat pe asta mic la inaintare!”. Patronul FCSB s-a contrat cu Ilie Dumitrescu appeared first on Playtech Știri .