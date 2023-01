Gigi Becali a devenit promotorul modei ortodoxe urbane! INCREDIBIL ce face milionarul să fie pe placul lui Dumnezeu Gigi Becali, cel care spune ca extravaganța pe care o afișa in anii ’90 a fost copiata de designerii Botezatu ori Ciucu, a ajuns la o noua etapa. Latifundiarul scrie noi linii in moda in felul in care se imbraca mai nou. Brandurile de lux in care se imbraca milionarul au disparut fiind acoperite cu simbolurile vieții creștine, mai precis cu vechea cruce a ortodoxiei. Așa și-a facut apariția milionarul zilele trecute, la un antrenament al echipei pe are o finanțeaza, FCSB. Gigi Becali (64 de ani), care pana acum avea pana acum doar nasturi personalizați la costume cu simbolul crucii, a inlocuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

